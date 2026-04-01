Лишь, только или только? Как сказать правильно на украинском языке

В украинском языке есть много частиц, которые имеют значение ограничения чего-то, усиления. Существует ли какая-то разница в употреблении слов "лише", "лиш", "лишень", "тільки", или же они являются синонимами?

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает об особенностях употребления этих лексем. Также объясняем, можно ли какое-то из них считать ошибкой или наоборот, оно имеет такое же право на существование, как другие.

Борис Антоненко-Давидович в своей работе "Как мы говорим" отмечает, что существенной разницы между словами "тільки" и "лише" (или "лиш") нет, поэтому не нужно обеднять язык и пользоваться всегда одним словом. Следовательно, не стоит избегать лексемы "тільки", она не является калькой из русского языка.

"Наша классика и народная речь не дают преимущества какому-то одному, а, по мере необходимости, пользуются обоими словами", – отмечает языковед. Он приводит примеры: Тільки тоді і полегша, як нишком заплачу (І. Котляревский); Хотів говорити і не міг. Лише дивився (М. Коцюбинский).

Отметим, слова "лише" и "тільки" также могут быть противопоставленными союзами и употребляться в сложноподчиненных предложениях для связи главного предложения с придаточным Я вже вам буду бавити маленького Андрійка, буду йому за няньку, лише звезіть наш хліб та складіть у стодолу! (М. Коцюбинський), а также в составе парного союза не "лише... а й", "не тільки...а й". Заметим, что между частями этого парного союза ставим запятую, а после всего союза запятая не нужна: не только дети, но и их родители приехали на экскурсию.

Борис Антоненко-Давидович отмечает, что частица "лиш" имеет то же значение, что и "лише", однако употребляется реже. Иногда имеет усилительное значение и стоит возле глаголов или наречий: Подайте нам чаю, хліба з маслом та яєць, бо маємо голодного гостя. Лиш скоро! (Б. Лепкий). В таком контексте может иметь разговорный оттенок.

Частица "лишень" является близкой по звучанию и значению к словам "лише" и "лиш". Она употребляется при глаголе для усиления действия: А покажи лишень, скільки в тебе грошей? (Г. Квітка-Основ’яненко). В основном эта частица стоит с глаголом в повелительном наклонении: Стривай лишень! Чи чуєш? Щось плаче за ворітьми" (Т. Шевченко).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!