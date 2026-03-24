"Сколько душе угодно": как сказать это на украинском

Елена Былим
Моя Школа
Фразеологизмы являются неотъемлемой частью живой речи, ведь они придают высказываниям особую эмоциональность и глубину. Часто эти устойчивые выражения невозможно перевести дословно, поскольку они отражают уникальный культурный код народа.

Однако из-за длительного влияния соседних языков в нашей повседневной речи нередко появляются кальки, которые обедняют украинскую лексику. Понимание разницы между прямым переводом и аутентичным идиоматическим выражением – это путь к настоящему языковому мастерству.

Как будет на украинском "сколько душе угодно"

Актриса дубляжа и известный тренер по устной речи Виктория Хмельницкая на своей странице в TikTok обратила внимание на популярную ошибку – употребления выражения "скільки душі завгодно". По словам эксперта, это типичный пример калькирования с русской фразы "сколько душе угодно", которого следует избегать в литературном языке. Вместо прямого перевода она советует использовать органичную для нашего языка конструкцию: "скільки душа (або душечка) забажає".

Синонимы выражения "сколько душа пожелает"

Украинский язык предлагает целый ряд ярких синонимов, которые могут заменить упомянутую фразу в зависимости от ситуации и стиля общения. Если вы хотите подчеркнуть полное удовлетворение потребности, идеальными будут слова

  • досхочу,
  • донесхочу,
  • вволю
  • доволі.

Для эмоционального и преувеличенного описания большого количества чего-то прекрасно подойдут народные выражения "хоч гать гати" или "хоч греблю гати".

Для непринужденного, дружеского общения можно употребить разговорные варианты, такие как "скільки влізе" или "з лишком".

Еще варианты:

  • багацько
  • гИбель (дуже велика кількість кого-, чого-небудь)
  • до лиха
  • достобіса
  • купа
  • кури не клюють і свині не їдять
  • море
  • на воловій шкурі не списати
  • нетрохи
  • рясно
  • сила (або сила-силенна)
  • тьма-тьмуща
  • хмара
  • як бліх у шолудивого пса
  • як грибів після дощу
  • як за гріш маку
  • як колорадських жуків
  • як опеньків на горбку
  • як піску морського

Использование таких разнообразных форм не только демонстрирует высокий уровень владения языком, но и делает речь живой, избегая однообразия.

