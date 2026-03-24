'Сколько душе угодно': как сказать это на украинском

Фразеологизмы являются неотъемлемой частью живой речи, ведь они придают высказываниям особую эмоциональность и глубину. Часто эти устойчивые выражения невозможно перевести дословно, поскольку они отражают уникальный культурный код народа.

Однако из-за длительного влияния соседних языков в нашей повседневной речи нередко появляются кальки, которые обедняют украинскую лексику. Понимание разницы между прямым переводом и аутентичным идиоматическим выражением – это путь к настоящему языковому мастерству.

Как будет на украинском "сколько душе угодно"

Актриса дубляжа и известный тренер по устной речи Виктория Хмельницкая на своей странице в TikTok обратила внимание на популярную ошибку – употребления выражения "скільки душі завгодно". По словам эксперта, это типичный пример калькирования с русской фразы "сколько душе угодно", которого следует избегать в литературном языке. Вместо прямого перевода она советует использовать органичную для нашего языка конструкцию: "скільки душа (або душечка) забажає".

Синонимы выражения "сколько душа пожелает"

Украинский язык предлагает целый ряд ярких синонимов, которые могут заменить упомянутую фразу в зависимости от ситуации и стиля общения. Если вы хотите подчеркнуть полное удовлетворение потребности, идеальными будут слова

досхочу,

донесхочу,

вволю

доволі.

Для эмоционального и преувеличенного описания большого количества чего-то прекрасно подойдут народные выражения "хоч гать гати" или "хоч греблю гати".

Для непринужденного, дружеского общения можно употребить разговорные варианты, такие как "скільки влізе" или "з лишком".

Еще варианты:

багацько

гИбель (дуже велика кількість кого-, чого-небудь)

до лиха

достобіса

купа

кури не клюють і свині не їдять

море

на воловій шкурі не списати

нетрохи

рясно

сила (або сила-силенна)

тьма-тьмуща

хмара

як бліх у шолудивого пса

як грибів після дощу

як за гріш маку

як колорадських жуків

як опеньків на горбку

як піску морського

Использование таких разнообразных форм не только демонстрирует высокий уровень владения языком, но и делает речь живой, избегая однообразия.

