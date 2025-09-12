Сеть рассмешил украинский аналог слова "собутильник" и феминитив от него
Людей, которые пьют вместе алкогольные напитки большинство привычно называет "собутыльниками". Однако, это русское слово, и употребление его в украинском – является калькой.
Языковед и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая решила поискать украинские соответствия. Предложенные ею варианты, которые она озвучила в видео в социальной сети TikTok, рассмешили ее подписчиков.
"Решила вас улыбнуть и нашла море переводов этого слова на украинский", – рассказывает эксперт и начинает перечень:
Подписчикам больше всего понравился вариант "сучарник". В комментариях начали шутить, что теперь именно так и будут называть своих друзей и кумовьев.
А один из пользователей спросил, какой же феминитив подобрать к этому слову. Автор ответила, что по правилам украинского правописания, будет "сучарниця".
