Сеть рассмешил украинский аналог слова ''собутильник'' и феминитив от него

Людей, которые пьют вместе алкогольные напитки большинство привычно называет "собутыльниками". Однако, это русское слово, и употребление его в украинском – является калькой.

Языковед и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая решила поискать украинские соответствия. Предложенные ею варианты, которые она озвучила в видео в социальной сети TikTok, рассмешили ее подписчиков.

"Решила вас улыбнуть и нашла море переводов этого слова на украинский", – рассказывает эксперт и начинает перечень:

Почарковец

Сучарник

Супияк

Соучастник

Водочный брат

Товарищ по рюмке

Побратим по рюмке

Чоповый брат (чип – это деревянная пробка, которой закупоривают бутылки)

Подписчикам больше всего понравился вариант "сучарник". В комментариях начали шутить, что теперь именно так и будут называть своих друзей и кумовьев.

А один из пользователей спросил, какой же феминитив подобрать к этому слову. Автор ответила, что по правилам украинского правописания, будет "сучарниця".

