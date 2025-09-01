Как сказать на украинском ''втихаря''? Варианты вас удивят

Несмотря на желание большинства украинцев общаться в быту на родном языке, в словарном запасе раз за разом все равно всплывают слова из русского языка. Одним из таких слов является"втихаря" или же еще можно услышать "втіхаря".

Видео дня

Однако, следует знать, что в украинском языке существует немало соответствий этого слова. Как же правильно говорить на украинском, когда речь идет о чем-то тайном, читайте в материале OBOZ.UA

Тренер по речи Вика Хмельницкая на своей странице в Instagram назвала аж 8 вариантов, которыми можно заменить это русское слово, которое почему-то укоренилось в наших бытовых разговорах.

Потай Потайки Крадькома Знишка Тишком-нишком Тихцем Спотайня Таємно

Как видите, вариантов – более чем достаточно. Запоминайте и используйте украинские слова.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "стыд" и "ветхий". Как объясняет филолог и репетитор по украинскому языку, языковеды называют эти слова псевдороссиянизмами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!