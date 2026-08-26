Что не так с "кріслом колісним": эту ошибку допускают почти все украинцы

Похоже, украинцы уже привыкли не использовать термин "інвалідний візок" для обозначения индивидуального средства передвижения, которым пользуются маломобильные люди. Сейчас на смену этому термину пришло словосочетание "крісло колісне". Однако с точки зрения украинского языка оно, оказывается, тоже не очень удачное.

OBOZ.UA решил разобраться, что не так с "кріслом колісним". И как на самом деле лучше говорить об этом предмете.

Итак, руководство по корректному общению "Справочник по безбарьерности", являющееся рекомендованным информационным ресурсом в Украине, советует использовать именно термин "крісло колісне", называя его корректным. Объясняется это так: он не сводит человека, вынужденного пользоваться этим устройством, исключительно к инвалидности и не ассоциируется с тележкой, в которой возят продукты в супермаркете.

Однако, как отмечает филолог, писатель и военнослужащий Остап Украинец, такой порядок слов не свойственен украинскому языку. По крайней мере, в его разговорном варианте. "Украинский язык не то чтобы имел фиксированный порядок слов, но и сочетание существительное+прилагательное для нас не то чтобы привычное. Нейтральной формулировкой будет поставить прилагательное перед существительным", – написал он в Facebook.

Украинец также перечислил языковые ситуации, когда такой порядок может измениться на противоположный. Среди них можно выделить три основные:

поэзия – "Вітер червоний навіває зі сходу";

– "Вітер червоний навіває зі сходу"; инвентарные списки – в них предметы группируются по обобщенному понятию, а затем обозначаются по ключевым свойствам (крісло колісне, крісло масажне, крісло офісне);

– в них предметы группируются по обобщенному понятию, а затем обозначаются по ключевым свойствам (крісло колісне, крісло масажне, крісло офісне); оскорбительные высказывания – "хлопець чесний, але бухає як чорт", "туман вісімнадцятий", "собака сутула" и т. п.

"Мы, кажется, каким-то периферийным языковым чутьем замечаем, что, говоря о "кріслі колісному", мы ни пишем стихи, ни вносим его в инвентарь, ни сравниваем с креслами без колес (обратите внимание: для грамматической модификации прилагательное приходится ставить в "нейтральную" позицию)". Единственное, что остается, – это те самые негативные коннотации и оскорбительные нотки в якобы сухой, как тарань, конструкции", – отмечает в своём посте Украинец.

Итак, если вы хотите общаться без неуместной поэтичности, избегаете ненужного канцеляризма и не имеете в виду ничего оскорбительного, логичнее будет использовать конструкцию "колісне крісло". Такой порядок слов более характерен для разговорного украинского языка.

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