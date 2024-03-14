Что не так с учебниками НУШ для 5-6 классов: задания оторваны от реальности, странные иллюстрации и контент не по возрасту

Учителя, которые преподают в 5-6 классах по программе Новой украинской школы, рассказали, с какими проблемами они сталкиваются в материалах учебников. В частности, педагоги математики чаще всего обращали внимание на оторванность материала от реальных жизненных запросов детей и странность иллюстраций к предложенному материалу. В пособиях по украинскому языку и литературе больше всего замечаний вызвала сложность теоретических задач и их несоответствие возрасту школьников.

Об этом рассказали во время презентации исследования "Новая украинская школа в 5-6 классах: вызовы и внедрения". Учителя английского языка больше сетовали на нарушение последовательности изложения теоретического материала и сложный стиль его презентации в учебнике.

Кроме того, педагоги отметили, что в пособиях нерационально используются ссылки на электронные ресурсы и количество материала не соответствует продолжительности урока.

Исследователи также проанализировали некоторые учебники по украинской литературе для 5 классов и выявили нарушения связанные с дискриминационными высказываниями, "упадочными" нарративами в контексте патриотического воспитания и сокращенные варианты произведений, противоречащих цели программы НУШ.

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По их мнению, это может быть вызвано кратким циклом подготовки учебников и недостаточностью учета выводов экспертизы пособий и программ.

Согласно результатам исследования авторы предполагают, что это влияет на качество обучения, ведь учителям не хватает времени, сил и знаний, чтобы пользоваться дополнительными материалами.

В то же время определенное количество педагогов не отметили замечания к учебникам. В частности, об этом отметили:

21,4% учителей математики;

19% украинского языка;

20,4% украинской литературы;

17,2% иностранного языка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие проблемы выявило исследование в программе НУШ для 5-6 классов.

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