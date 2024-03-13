Учебники, слабые учителя и большая нагрузка: исследование показало проблемы НУШ в 5-6 классах

Результаты исследования, проведенного общественной организацией "Смарт образование", показали, что в 5-6 классах, которые обучаются по программе Новой украинской школы, существуют значительные проблемы. В частности, 82% опрошенных педагогов считают, что школьные учебники нуждаются в доработке. Учителя отмечают, что больше всего нужно менять связь учебного материала с реальной жизнью учеников, задачи для них, содержание теоретического материала и последовательность его изложения

Об этом стало известно из презентации исследования "Новая украинская школа в 5-6 классах: вызовы и внедрения". В ходе опроса, 45% педагогов не смогли бы объяснить, чем отличается реформа НУШ от старой системы преподавания, хотя почти все отметили, что проинформированы о ее содержании. Также учителя рассказывали, что в начальных классах модернизация программы прошла лучше, а в 5-6 есть много замечаний по подготовке специалистов. В частности, это связано с худшим материально-техническим обеспечением, более слабой подготовкой учителей и нехваткой надбавок за внедрение реформ, которые имеют учителя 1-4 классов.

В исследовании также указано о большой нагрузке образовательной программы. Это касается увеличения предметов, в тоже время количество учебных часов осталось на том же уровне, что и раньше.

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Исследователи установили, что по старому Государственному стандарту в программе по украинскому языку и литературе ученики 5 класса изучали 31 произведение. Сейчас же, в зависимости от выбранного плана, их может быть 44, 28 или 38.

То же касается и количества терминов, которые нужно выучить за 5-6 класс – по старой программе их было 70, сейчас – 86, 56 и 71.

Один из педагогов отметил, что программу НУШ слишком усложнили, поэтому ее реализовать невозможно.

"Ее как-то, на мой взгляд, перегрузили, и закрутили, усложнили. Так что реализовать в полной мере даже при большом желании на каждом уроке с этой обучающей программой невозможно", – сказала учительница.

69% педагогов заверили, что благодаря реформе НУШ изменились методы их работы. В частности, некоторые из них стали применять способы преподавания и в старших классах.

Заместитель министра образования Андрей Сташкив сообщил, что МОН работает над изменением программы средней школы, чтобы дать подросткам большую гибкость в формировании расписания. В частности, по его словам, учителя смогут выбирать интегрированные курсы и отводить несколько часов на индивидуальные занятия и консультации. Кроме того, школам разрешат пользоваться сокращенными программами, по которым учатся находящиеся за рубежом ученики.

78% опрошенных педагогов заметили рост тревоги с началом полномасштабного вторжения России в Украину. По словам исследователей, это также может негативно влиять как на взаимодействие учителя и ученика, так и на способность учителей повышать свою квалификацию.

Также просветители указывали на отсутствие психологической поддержки в учебных заведениях, больше всего которых недостает в сельской местности и в восточных регионах.

В опросе приняло участие 600 учителей 5 и 6 классов путем случайного отбора из населенных пунктов.

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