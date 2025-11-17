Что не так со словом 'висипатися' на украинском и как правильно сказать о сне: ответ вас удивит

В украинском языке слово "висипатися" означает выпадать откуда-то, рассыпаясь. К достаточному количеству сна оно не имеет никакого отношения.

Видео дня

Когда же вам надо сказать кому-то, как вы спите, правильно использовать слово "висиплятися". Об этом на своей странице в Facebook рассказала редактор Ольга Васильева.

"Слово "висипатися" в значении "висиплятися" вы не найдете ни в одном словаре. Потому что это русинизм", – объясняет языковед.

Также она добавляет, что в украинском языке также существует слово "відсиплятися" – то есть спать долго, восстанавливая силы после переутомления или недосыпания.

"Не недосипу!" – отмечает филолог.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "безіменний" палец: ошибаются почти все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!