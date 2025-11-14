Как сказать на украинском "безымянный" палец: ошибаются почти все
Большинство украинцев привыкли называть четвертый палец руки – безіменним. Однако это все влияние русского языка, который нам навязывали столетиями.
То есть слово "безіменний" является калькой от "безымянный". На украинском же, в частности в научной терминологии, зафиксировано название "підмізинний", потому что он расположен возле мизинца. Также есть и другие, диалектные названия. Подробнее читайте в материале OBOZ.UA.
Музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер в своем видео на странице в социальной сети TikTok называет также более романтические варианты:
Такие названия существуют потому, что именно на этот палец надевают свадебные обручальные кольца.
Кроме этих, он называет еще другие (большинство из них указывают на близость к мизинцу):
Что же касается слова "безіменний", то оно действительно есть в украинском языке, но имеет совсем другое значение. Ведь это тот или то, что не имеет имени: безымянный человек, безымянная посылка или письмо, то есть анонимный.
