Забудьте об этом русском слове: как сказать на украинском 'это жесть'

Украинцы довольно часто используют выражение "це жесть", когда реагируют на шокирующую информацию. Однако это слово – русское, и его лучше вычеркнуть из своего словарного запаса.

О его происхождении и украинских соответствиях в своем TikTok рассказала языковед под ником slovoyidka. По ее словам, переносное значение "как все плохо" это выражение получило от русских "жестоко" или "жостко".

"В украинском языке слова "жесть" вообще нет. Зато, чтобы выразить ваши эмоции, вы можете пользоваться словами "трясця", "леле", "лишенько", "страх" и "жах", – предлагает филолог.

Также она называет еще несколько вариантов, которые можно использовать, если они уместны по смыслу. Это – "овва" и "отакої".

