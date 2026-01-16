Что нельзя приносить в школу: в Украине утвердили перечень запрещенных предметов

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. В список входят огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки).

Кроме того, нельзя приносить в школу боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки). Об этом сообщает Министерство образования и науки на официальном сайте.

Также в перечень опасных предметов включены инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки), легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также энергетические напитки.

В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий – при условии контроля ответственных лиц.

Целью утверждения перечня опасных предметов является повышение безопасности участников образовательного процесса.

