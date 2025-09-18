В школах Украины появятся тревожные кнопки: что предусматривает закон о безопасности
Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 11543 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования". Согласно документу, в школах появятся тревожные кнопки и усилится контроль безопасности.
Об этом сообщила одна из авторов зоконопроекта Юлия Гришина. Она подчеркнула, что создание безопасной образовательной среды для школьников и учителей важнейшая задача и во время полномасштабной войны и по ее завершению.
Что изменится в школах
Определение школьной территории. Предусматривает:
Перечень категории лиц, которым запрещено находиться в школе:
В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.
В случае нарушения со стороны учеников их не допускают к участию в образовательном процессе до устранения соответствующего нарушения.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему учителя и родители взволнованы из-за мер безопасности в школах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!