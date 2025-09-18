В школах Украины появятся тревожные кнопки: что предусматривает закон о безопасности

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 11543 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования". Согласно документу, в школах появятся тревожные кнопки и усилится контроль безопасности.

Об этом сообщила одна из авторов зоконопроекта Юлия Гришина. Она подчеркнула, что создание безопасной образовательной среды для школьников и учителей важнейшая задача и во время полномасштабной войны и по ее завершению.

Что изменится в школах

Не будут допускать к работе или участию в образовательном процессе: Лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость.

Признаны виновными в преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности.

Привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Определение школьной территории. Предусматривает:

Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.

Технические средства для срочного вызова полиции.

Изменение правил доступа и пребывания: каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно – на основе типовых правил МОН и МВД. Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.

Перечень категории лиц, которым запрещено находиться в школе:

В состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Имеют опасные предметы или вещества.

Приходят с животными (кроме собак-поводырей, которые используются лицами с инвалидностью).

В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.

В случае нарушения со стороны учеников их не допускают к участию в образовательном процессе до устранения соответствующего нарушения.

