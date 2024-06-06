Что нужно для поступления на магистратуру 2024 года. Перечень документов

Абитуриенты, которые готовятся поступать в магистратуру в 2024 году, должны подать заявления в электронной форме. Однако в некоторых случаях студенты могут это сделать лично.

В частности, это касается поступающих, которые не имеют документов украинского гражданства, будут предоставлять иностранный документ об образовании, подавать заявление до или после установленных сроков работы электронных кабинетов. Или если они не могут зарегистрироваться по другим причинам и имеют об этом справку из приемной комиссии учебного заведения, сообщает Оsvita.ua.

Независимо от того, в какой форме поступающий будет подавать заявление, необходимо собрать обязательные документы и сделать копии. В частности, будущим магистрантам нужно:

документ, удостоверяющий личность;

экзаменационный листок, полученный при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ;

военно-учетный документ (для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам);

документ (государственного образца) о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, если информация о нем не хранится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

документы, удостоверяющие основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.

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В то же время, учреждения высшего образования могут устанавливать дополнительный перечень документов.

Копии документов должна быть удостоверена приемной комиссией ЗВО. Однако поступающий должен предъявить также и оригиналы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН определило коэффициенты при поступлении в ЗВО разных регионов.

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