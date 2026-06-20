Что нужно изменить, чтобы уравнение стало верным: головоломка со спичками

Головоломки со спичками кажутся простыми лишь на первый взгляд. На самом деле они хорошо проверяют внимательность, логику и умение не зацикливаться на очевидном. Посмотрите на изображение ниже.

Видео дня

В этой задаче нужно исправить неверное уравнение 1 + 2 = 8. Но сделать это можно, лишь переставив одну спичку.

Такие задачи часто заставляют мозг искать нестандартные решения. Ведь ответ не всегда заключается в сложных вычислениях – иногда достаточно внимательно посмотреть на форму цифр и понять, какую деталь можно переставить.

Важно: нельзя убирать несколько спичек, добавлять новые или полностью переставлять все цифры. Разрешен только один ход.

Головоломки со спичками тренируют сразу несколько навыков. Они развивают внимательность, пространственное мышление, сообразительность и способность видеть несколько вариантов там, где сначала кажется, что решения нет.

Главные истории дня

Такие упражнения особенно полезны для мозга, поскольку заставляют отказаться от автоматического мышления. Мы привыкли воспринимать цифры как готовые символы, но в задачах со спичками их нужно рассматривать как набор отдельных линий.

Решение

Правильный ответ таков:

1 + 2 = 8 превращаетсяв 7 + 2 = 9

Для этого нужно взять одну спичку из цифры 8 – нижнюю левую часть. После этого восьмерка превратится в 9. Эту же спичку нужно положить сверху на цифру 1, чтобы она стала 7.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками, в которой нужно было заставить "жирафа" развернуться в другую сторону.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.