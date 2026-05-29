Как переместить спичку: веселая головоломка с 'жирафом'

Непростая головоломка проверяет внимательность и пространственное мышление. Чтобы найти правильное решение и понять, как одним движением изменить направление взгляда животного, смотрите изображение ниже.

Видео дня

На рисунке из спичек выложен силуэт жирафа. Две вертикальные спички образуют ноги, горизонтальный элемент посередине выполняет роль туловища, а диагональная спичка формирует длинную шею. На ее конце еще одна спичка создает голову животного, которая в исходном положении направлена вправо.

Задача состоит в том, чтобы переместить лишь одну спичку и заставить жирафа "смотреть" в противоположную сторону. При этом вся фигура должна сохранить узнаваемый силуэт животного.

Ответ на головоломку

Решение оказалось намного хитрее, чем кажется на первый взгляд. Для этого нужно взять крайнюю левую вертикальную спичку, которая выполняет роль передней ноги жирафа.

После этого спичку необходимо повернуть горизонтально и положить на землю между второй ногой и местом, где она стояла раньше. Именно это небольшое изменение полностью меняет восприятие всей конструкции.

Благодаря такой оптической иллюзии создается впечатление, что животное теперь смотрит налево, хотя изменена была только одна спичка.

OBOZ.UA предлагает еще одну интересную головоломку, но с математическим уклоном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.