Найдите лишнюю цифру: головоломка на скорость
На первый взгляд в этой головоломке все числа в таблице одинаковые. Перед вами сетка, заполненная числами 87, но среди них спряталось одно лишнее. Смотрите изображение ниже.
Большинство людей тратит на поиск больше 15 секунд, ведь мозг быстро привыкает к повторяющемуся узору и начинает пропускать мелкие отличия. Попробуйте засечь время и проверить, удастся ли вам найти 81 быстрее других.
Ваша задача – найти одно число 81 среди многих 87.
Посмотрите на изображение внимательно, прежде чем переходить к ответу.
Не спешите. В таких головоломках первый взгляд часто обманывает, потому что мозг быстро "считывает" повторяющийся шаблон и уже не анализирует каждое число отдельно.
Эта головоломка сложная не потому, что глаза плохо видят детали. Наоборот, мозг работает слишком эффективно.
Когда вы смотрите на сетку с одинаковыми числами, зрительная система быстро замечает повторения: 87, 87, 87. После этого мозг как бы начинает предсказывать, что следующее число тоже будет таким же. Из-за этого глаза двигаются дальше, но информация уже не обрабатывается так внимательно.
Это явление связано с привыканием к визуальному шаблону. Когда мозг много раз видит одинаковые стимулы, он постепенно реагирует на них слабее. Проще говоря, чем чаще мы видим одно и то же, тем меньше внимания этому уделяем.
Есть простой прием: не читайте каждое число полностью. Сосредоточьтесь только на второй цифре. Вместо того чтобы проверять все 87, ищите только цифру 1 во второй позиции. Так глаза быстрее заметят различие, и скрытое число станет значительно легче найти.
Еще один способ – двигаться не хаотично, а по строкам или столбцам. Если просто скользить взглядом по всей таблице, можно несколько раз пройти мимо правильного ответа и все равно его не заметить.
Правильный ответ
Если вы до сих пор не нашли лишнее число, вот подсказка: оно расположено ниже и ближе к левой части таблицы.
Если вы нашли его менее чем за 10 секунд, это очень хороший результат. Если понадобилось 10–30 секунд – тоже нормально, большинство людей укладывается именно в этот промежуток. А если поиск длился дольше, не стоит расстраиваться: головоломка специально построена так, чтобы мозг сперва пропускал отличие.
