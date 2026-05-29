Найдите лишнюю цифру: головоломка на скорость

На первый взгляд в этой головоломке все числа в таблице одинаковые. Перед вами сетка, заполненная числами 87, но среди них спряталось одно лишнее. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Большинство людей тратит на поиск больше 15 секунд, ведь мозг быстро привыкает к повторяющемуся узору и начинает пропускать мелкие отличия. Попробуйте засечь время и проверить, удастся ли вам найти 81 быстрее других.

Ваша задача – найти одно число 81 среди многих 87.

Посмотрите на изображение внимательно, прежде чем переходить к ответу.

Не спешите. В таких головоломках первый взгляд часто обманывает, потому что мозг быстро "считывает" повторяющийся шаблон и уже не анализирует каждое число отдельно.

Эта головоломка сложная не потому, что глаза плохо видят детали. Наоборот, мозг работает слишком эффективно.

Когда вы смотрите на сетку с одинаковыми числами, зрительная система быстро замечает повторения: 87, 87, 87. После этого мозг как бы начинает предсказывать, что следующее число тоже будет таким же. Из-за этого глаза двигаются дальше, но информация уже не обрабатывается так внимательно.

Это явление связано с привыканием к визуальному шаблону. Когда мозг много раз видит одинаковые стимулы, он постепенно реагирует на них слабее. Проще говоря, чем чаще мы видим одно и то же, тем меньше внимания этому уделяем.

Есть простой прием: не читайте каждое число полностью. Сосредоточьтесь только на второй цифре. Вместо того чтобы проверять все 87, ищите только цифру 1 во второй позиции. Так глаза быстрее заметят различие, и скрытое число станет значительно легче найти.

Еще один способ – двигаться не хаотично, а по строкам или столбцам. Если просто скользить взглядом по всей таблице, можно несколько раз пройти мимо правильного ответа и все равно его не заметить.

Правильный ответ

Если вы до сих пор не нашли лишнее число, вот подсказка: оно расположено ниже и ближе к левой части таблицы.

Если вы нашли его менее чем за 10 секунд, это очень хороший результат. Если понадобилось 10–30 секунд – тоже нормально, большинство людей укладывается именно в этот промежуток. А если поиск длился дольше, не стоит расстраиваться: головоломка специально построена так, чтобы мозг сперва пропускал отличие.

OBOZ.UA предлагает интересную пространственную головоломку со спичками, где придется вспомнить геометрию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.