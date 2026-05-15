Как сделать два квадрата: головоломка со спичками для самых умных

Пространственное мышление помогает нам лучше ориентироваться на местности, а еще быть более креативными в жизни. А развить его помогают простые и увлекательные головоломки со спичками. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить задачу для действительно изобретательных. Перед вами фигура из квадратов, выложенная 12 спичками. Ваша задача – придумать, сколько спичек убрать и как, чтобы на картинке осталось только два квадрата. Причем убирать их желательно как можно меньше.

Чтобы справиться с этой задачей, придется отойти от привычных алгоритмов и применять пространственное видение и креативное мышление. Часто в задачах такого типа поиск правильного ответа требует переосмысления самой структуры задачи. Например, нарушения симметрии или пропорций.

Если решение никак не приходит вам в голову, то ловите подсказку: квадраты на готовом изображении необязательно должны быть одинаковыми по размеру. Держите это в уме и попробуйте все же найти решение. А ниже мы покажем, как можно решить данную конкретную задачу.

Итак, для того, чтобы оставить на этом изображении только два квадрата, достаточно убрать только две спички. Это могут быть любые две палочки внутри большой фигуры, расположенные друг к другу под углом 90 градусов. В нашем случае это верхняя вертикальная и левая горизонтальная. Так мы получаем большой квадрат и вписанный в него в уголке маленький.

