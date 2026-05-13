Как сделать два ровных квадрата? Головоломка со спичками
Новая головоломка предлагает проверить ваше пространственное мышление с помощью перемещения всего двух элементов. Задача поможет развить навыки решения проблем и нестандартный подход. Чтобы понять начальную форму фигуры и условия задачи, смотрите изображение ниже.
Условие задачи
Перед вами фигура, напоминающая симметричный крест из восьми спичек. Ваша цель – переместить только 2 спички так, чтобы в результате на столе осталось ровно 2 квадрата одинакового размера.
Решение головоломки
Если вам не удалось найти ответ сразу, не расстраивайтесь – такие задачи часто требуют взгляда под другим углом.
Алгоритм действий:
- Возьмите две нижние спички, расположенные с правой стороны фигуры.
- Перенесите их в нижнюю левую часть конструкции, "закрывая" пустое пространство.
Благодаря этим манипуляциям начальная сложная фигура трансформируется в два отдельных равных квадрата.
