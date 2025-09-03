Что нужно сделать студентам, чтобы продлить действие гранта на образование: разъяснение МОН

Студенты, которые получили гранты в 2024 году, могут продлить действие государственной помощи на новый учебный год. Для этого им нужно убедиться, что они не имеют академической или финансовой задолженности в учреждении высшего образования.

После того, как сертификат появится в Дії, нужно подтвердить грант с 1 до 30 сентября. Об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН). Ведомство также подчеркнуло, что сумма гранта на 2025/26 учебный год (если студент не меняет образовательную программу) будет индексирована пропорционально повышению стоимости обучения, но не более чем на 12%.

Для первокурсников 2025 года грант будет поступать после 15 сентября в мобильном приложении Дія. Подтвердить получение государственной помощи необходимо до 25 октября.

Если студент параллельно еще поступает в дополнительном наборе на другую специальность, претендует на грант также по этому конкурсному предложению и хотел бы именно его выбрать для получения гранта, МОН советует подождать до поступления сертификата на грант в Дії именно по этому предложению.

После поступления всех сертификатов на грант стоит выбрать среди них тот, который студент предпочитает. При этом подтверждение гранта должно состояться не позднее 25 октября.

После подтверждения сертификата МОН издаст приказ о предоставлении гранта, осуществит его оплату двумя платежами (50/50): первый платеж – до 1 декабря, второй платеж – до 1 апреля в течение учебного года. Платежи по гранту за обучение соискателя получает заведение высшего образования. Об осуществлении платежей соискатели получат сообщение в Дії.

Оплата обучения происходит в соответствии с заключенным договором с учреждением высшего образования. В случае получения гранта (издание приказа МОН о предоставлении гранта) заведение должно уменьшить сумму обязательств по оплате за обучение на сумму гранта за год.

Если средства уплачены перед предоставлением гранта, переплата возвращается после получения заведением первого (второго) платежа за грант на указанный соискателем образования счет в течение трех месяцев после предоставления гранта.

