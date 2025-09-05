''Что они такого делают, что детям школа не нравится?'' Украинцы устроили дискуссию из-за нежелания школьников ходить на уроки

Мама школьника поделилась видео, где ее сын-первоклассник говорит, что не хочет идти в школу. Ребенок просит завезти его к бабушке, потому что в школе не интересно.

Видео дня

Под роликом с разговором, который пользователь Анна Колтакова опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok началась дискуссия. Родители обсуждают, в чем же такая проблема украинских школ, что дети не хотят туда ходить.

Одни пользователи удивляются, что же там такое делают учителя, что ученикам становится скучно и не интересно. Другие сравнивают со школами за рубежом и рассказывают о том, что там дети всегда с радостью идут в учебное заведение. Также есть и те, которые считают, что причина нежелания учиться, не в школе и учителях, а в самих родителях и их отношении к учебе.

"Что-то не то в нашей школе. И никак это не исправить", – пишет пользователь с никнеймом Jul15. Она рассказывает о том, что ее взрослые уже дети также не любили ходить в школу и делится опытом своей сотрудницы, которая уехала в Англию, и мальчик, который в Украине не имел никакого желания учиться, там бежит в школу с удовольствием. "Вот что они там (в украинских школах, – ред.) такое делают детям что им школа так нравится?", – спрашивает она.

В ответ ей рассказывают, что в школах за рубежом дети в начальных классах больше играют и проводят много времени на улице, а не постоянно сидят за партами. Однако и на это есть аргумент у защитников украинского образования, ведь в современной украинской начальной школе тоже большую часть времени дети учатся в игровой форме и гуляют на улице.

Некоторые же родители считают, что такое отношение к школе у детей идет от мам и пап. Потому что они им рассказывают о том, что в школе будет интересно и весело, а потом дети приходят и понимают, что на самом деле здесь надо работать, учиться и слушать учителя.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть шокировало увольнение учителя 1 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!