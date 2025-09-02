''Представляю, как школьники будут учить историю наших времен''. Сеть шокировало увольнение учителя 1 сентября

Украинка Алина Юган в социальной сети Тhreads рассказала, что за несколько дней до начала учебного года в классе ее ребенка появился новый учитель истории. Однако уже первого сентября в родительском чате сообщили, что педагог уволился и будет новый.

Видео дня

Под сообщением украинцы устроили дискуссию. В частности, назвали вероятные причины такого решения и указали, что в этом году многие учителя увольняются из школы.

"Учитель устал первого сентября) В пятницу нам сообщают, что у нас новый историк, в понедельник говорят, что он уволился. И как я здесь уже писала, для меня это примерно на том же уровне, что главбух увольняется перед подачей годового отчета. Так не делается. А если делается, то заранее, чтобы человеку успели найти замену", – написала женщина.

Кроме того, украинцы указывали и на качество обучения с такими изменениями педагогов.

"Я представляю, как школьники будут учить историю наших времен".

"Что смешного? Понял, что на ту зарплату не прокормит не только семью, а и одного себя да и нашел себе какую-то адекватную работу. Молодец".

"Он сегодня увидел новые учебники по истории".

"В этом году это флешмоб по школам, из образования люди уже начали уходить".

"У нас в прошлом году в начале августа уволилась первая учительница. Набрала 22 первоклашки и уволилась.( Все понимаю, учителя не рабы и имеют полное право уволиться с работы. Но аттракцион был еще тот - как на иголках ждали, успеет ли администрация до 1 сентября найти замену".

"О да... Я вчера (воскресенье 31) в 16.00 узнала что у моей дочери не собрался второй класс и нам возвращают документы. А я ищи новую школу".

"Нагрузки дают в конце августа. Я также уволилась 27 августа, потому что меня с 1,5 ставки бросили на 0,5".

"Что-то так много учителей увольняется... Прямо тенденция последних месяцев и недель".

"Я так уволилась в начале сентября, потому что показали "новое" бомбоубежище, где раньше находились бомжи (существенных изменений там не сделано), и я туда должна была бы водить детей во время тревоги. Сырость, плесень и идти от школы далеко, еще и переходить дорогу на светофоре".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель географии назвал причину увольнения из государственной школы и вызвал дискуссию в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!