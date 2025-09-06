Что означает фраза 'в неглиже': как правильно говорить на украинском

В ежедневной речи мы часто сталкиваемся с выражениями, пришедшими из других языков. Один из таких примеров – фраза "в неглиже", которую нередко можно услышать и сегодня.

Но что она означает на самом деле и правильно ли употреблять ее на украинском? OBOZ.UA объясняет детали.

Происхождение слова

Термин "неглиже" происходит из французского языка (négligé), где означает нечто "небрежное" или "легкомысленное". В украинском языке оно сохранилось в подобном значении и трактуется как:

легкое домашнее одеяние , преимущественно утреннее;

, преимущественно утреннее; неофициальная одежда, в которой человек чувствует себя непринужденно.

Интересно, что "неглиже" – слово среднего рода и не склоняется. Это зафиксировано в Словаре украинского языка в 11 томах.

Значение фразы "в неглиже"

Выражение "быть в неглиже" означает находиться в домашнем, неофициальном наряде, часто – в халате, легком пеньюаре или подобной одежде. В переносном значении этим словом могут обозначать и состояние "недостаточно одетого" человека.

Например:

Он открыл дверь, еще будучи в неглиже.

Героиню застали врасплох – она была в неглиже.

Имеет ли слово украинский аналог

Украинский язык не имеет собственного удельного аналога для этого слова. В речи можно было бы заменить его описательными выражениями – "в домашнем наряде", "в легком халате" и др. Однако в художественной литературе, журналистике или разговорной речи вполне естественно звучит именно форма "в неглиже".

Поэтому фраза "в неглиже" – вполне литературная и корректная для украинского языка.

