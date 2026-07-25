Что означает фразеологизм "ханьки м'яти": проверьте себя

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Что означает фразеологизм 'ханьки м'яти': проверьте себя
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Бывает, слышишь от кого-то фразу – вроде бы звучит смешно, вроде бы все на украинском языке, а ничего не понятно. Например, многих точно сбивает с толку фразеологизм "ханьки м’яти".

Если вы и понятия не имеете, что это значит, то в этом вы не одиноки. Именно поэтому мы в OBOZ.UA решили разобраться, что тут к чему, что это за "ханьки" такие и в каких ситуациях их мнут.

Итак, слово "ханька" (а "ханьки" – это, очевидно, множественное число) зафиксировано в словарях. И это устаревшее украинское название тыквы. Уже догадываетесь, что означает "ханьки м’яти"? Если нет – не беда, у этого фразеологизма нет очевидного смысла – это образное выражение.

И он приводится в толковом словаре как пример употребления данного существительного. Означает этот фразеологизм следующее: ничего не делать, с чем-то медлить или же добиваться чьей-то благосклонности. Также можно сказать "розпустити ханьки" – это означает слишком много болтать. Но это уже другое выражение.

Что означает фразеологизм "ханьки м'яти": проверьте себя

Кстати, у выражения "ханьки м’яти" в украинском языке есть немало колоритных синонимов:

  • байдики бити (либо байдикувати);
  • баглаї гнути;
  • боки бити;
  • собак ганяти;
  • дурня клеїти (именно так, это означает не вести себя глупо, а бездельничать);
  • ґави ловити;
  • горобцям дулі давати;
  • посиденьки / походеньки справляти;
  • за холодну воду не братися;
  • з-під пазурця собі не виколупнути;
  • сім неділь на тиждень справляти.

Судя по всему, бездельников в Украине никогда не любили – вон сколько насмешек для них придумали. А как быть со значением "ухаживать"? Здесь тоже колоритных вариантов в избытке:

  • підбивати клинці;
  • топтати стежку до (когось);
  • смалити халявки;
  • барвінком під ноги стелитися;
  • бігати хвостом;
  • кидати гедза;
  • клинці тесати;
  • підкочуватися бубликом;
  • поглядати, як кіт на сало;
  • стелити містки;
  • ходити, як кіт біля гарячого вареника;
  • розводити шури-мури.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский язык фразеологизм "сердцу не прикажешь".

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