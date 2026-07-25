Что означает фразеологизм 'ханьки м'яти': проверьте себя

Бывает, слышишь от кого-то фразу – вроде бы звучит смешно, вроде бы все на украинском языке, а ничего не понятно. Например, многих точно сбивает с толку фразеологизм "ханьки м’яти".

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Если вы и понятия не имеете, что это значит, то в этом вы не одиноки. Именно поэтому мы в OBOZ.UA решили разобраться, что тут к чему, что это за "ханьки" такие и в каких ситуациях их мнут.

Итак, слово "ханька" (а "ханьки" – это, очевидно, множественное число) зафиксировано в словарях. И это устаревшее украинское название тыквы. Уже догадываетесь, что означает "ханьки м’яти"? Если нет – не беда, у этого фразеологизма нет очевидного смысла – это образное выражение.

И он приводится в толковом словаре как пример употребления данного существительного. Означает этот фразеологизм следующее: ничего не делать, с чем-то медлить или же добиваться чьей-то благосклонности. Также можно сказать "розпустити ханьки" – это означает слишком много болтать. Но это уже другое выражение.

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Кстати, у выражения "ханьки м’яти" в украинском языке есть немало колоритных синонимов:

байдики бити (либо байдикувати);

баглаї гнути;

боки бити;

собак ганяти;

дурня клеїти (именно так, это означает не вести себя глупо, а бездельничать);

ґави ловити;

горобцям дулі давати;

посиденьки / походеньки справляти;

за холодну воду не братися;

з-під пазурця собі не виколупнути;

сім неділь на тиждень справляти.

Судя по всему, бездельников в Украине никогда не любили – вон сколько насмешек для них придумали. А как быть со значением "ухаживать"? Здесь тоже колоритных вариантов в избытке:

підбивати клинці;

топтати стежку до (когось);

смалити халявки;

барвінком під ноги стелитися;

бігати хвостом;

кидати гедза;

клинці тесати;

підкочуватися бубликом;

поглядати, як кіт на сало;

стелити містки;

ходити, як кіт біля гарячого вареника;

розводити шури-мури.

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