Что означает фразеологизм "ханьки м'яти": проверьте себя
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Бывает, слышишь от кого-то фразу – вроде бы звучит смешно, вроде бы все на украинском языке, а ничего не понятно. Например, многих точно сбивает с толку фразеологизм "ханьки м’яти".
Если вы и понятия не имеете, что это значит, то в этом вы не одиноки. Именно поэтому мы в OBOZ.UA решили разобраться, что тут к чему, что это за "ханьки" такие и в каких ситуациях их мнут.
Итак, слово "ханька" (а "ханьки" – это, очевидно, множественное число) зафиксировано в словарях. И это устаревшее украинское название тыквы. Уже догадываетесь, что означает "ханьки м’яти"? Если нет – не беда, у этого фразеологизма нет очевидного смысла – это образное выражение.
И он приводится в толковом словаре как пример употребления данного существительного. Означает этот фразеологизм следующее: ничего не делать, с чем-то медлить или же добиваться чьей-то благосклонности. Также можно сказать "розпустити ханьки" – это означает слишком много болтать. Но это уже другое выражение.
Кстати, у выражения "ханьки м’яти" в украинском языке есть немало колоритных синонимов:
- байдики бити (либо байдикувати);
- баглаї гнути;
- боки бити;
- собак ганяти;
- дурня клеїти (именно так, это означает не вести себя глупо, а бездельничать);
- ґави ловити;
- горобцям дулі давати;
- посиденьки / походеньки справляти;
- за холодну воду не братися;
- з-під пазурця собі не виколупнути;
- сім неділь на тиждень справляти.
Судя по всему, бездельников в Украине никогда не любили – вон сколько насмешек для них придумали. А как быть со значением "ухаживать"? Здесь тоже колоритных вариантов в избытке:
- підбивати клинці;
- топтати стежку до (когось);
- смалити халявки;
- барвінком під ноги стелитися;
- бігати хвостом;
- кидати гедза;
- клинці тесати;
- підкочуватися бубликом;
- поглядати, як кіт на сало;
- стелити містки;
- ходити, як кіт біля гарячого вареника;
- розводити шури-мури.
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