'Сердцу не прикажешь': как перевести на украинский язык популярный русский фразеологизм

Уровень владения языком можно считать по-настоящему высоким только тогда, когда человек умело использует фразеологизмы. Вот только в украинский язык проникло немало русских устойчивых выражений и образных фраз, которые мы можем повторять довольно бездумно.

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Скажем, существует фраза "серцю не накажеш". Она точно воспроизводит русское "сердцу не прикажешь" и порой кажется его калькой. OBOZ.UA решил разобраться, так ли это на самом деле.

Например, в соцсети Threads мы нашли вот такое замечание. В нем пользовательница советует заменять эту фразу выражением "дай серцю волю – заведе в неволю". Но начнем наш разбор с того, что эти два выражения имеют совершенно разное значение и не могут быть взаимозаменяемыми.

Фразу "серцю не накажеш" используют, чтобы подчеркнуть, что чувства невозможно контролировать разумом, они возникают независимо от логики, жизненных обстоятельств или нашего желания. Чаще всего так говорят, когда влюбляются не в того человека, не могут ответить на любовь взаимностью или кто-то под влиянием чувств поступает вопреки здравому смыслу.

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А вот выражение "дай серцю волю – заведе в неволю" является предупреждением: если руководствоваться только чувствами, можно оказаться в опасности. Речь идет о ситуациях, когда эмоции берут верх над разумом и человек начинает действовать импульсивно, а последствия оказываются невыгодными или даже вредными. Итак, мы снова приходим к выводу, что не все языковые советы из соцсетей одинаково полезны. Всегда учитывайте квалификацию того, кто дает совет – лучшие, самые надежные рекомендации всегда исходят от профессиональных филологов.

Но действительно ли не стоит употреблять фразу "серцю не накажеш"? В фразеологическом словаре такого устойчивого выражения действительно нет. Что, впрочем, не мешало его использовать Павлу Загребельному, Даре Корний, Андрею Куркову, Генри Лайону Олди и другим украинским писателям. Так что можете смело пользоваться этим выражением.

Если же оно вам субъективно кажется неудачным, его можно заменить. Вот несколько вполне приличных вариантов, но учтите, что у них есть определенные нюансы значения и они не всегда могут выступить полным эквивалентом:

Серцю не велиш – полный аналог, просто с другим глаголом;

– полный аналог, просто с другим глаголом; Проти серця не підеш – речь идет о невозможности действовать вопреки чувствам, очень близкий по значению аналог;

– речь идет о невозможности действовать вопреки чувствам, очень близкий по значению аналог; Куди серце лежить, туди і око біжить (дивиться) – о естественном влечении, обусловленном и управляемом чувствами;

– о естественном влечении, обусловленном и управляемом чувствами; Серце не слухається розуму – можно использовать, чтобы подчеркнуть конфликт эмоций и логики;

– можно использовать, чтобы подчеркнуть конфликт эмоций и логики; Любов не питає / не слухає наказів – близкий аналог, касающийся исключительно чувства влюбленности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем заменить русское выражение "на ночь глядя".

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