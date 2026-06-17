Как сказать на украинском "на ночь глядя"? Проверьте себя
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Однажды поздним вечером кто-то из вашей семьи неожиданно собирается куда-то идти. "Куди це ти, на ніч дивлячись?", — спрашиваете вы этого человека. Несмотря на то, что вас, вероятно, поймут, с точки зрения украинского языка вы допустите ошибку.
Все дело в том, что значительную часть фразеологизмов и устойчивых выражений нельзя просто перевести с языка на язык, иначе получится калька. Иногда бессмысленная, иногда – нарушающая языковые правила. OBOZ.UA решил выяснить, как правильно перевести русское "на ночь глядя" на украинский язык.
Ответ мы нашли в словаре "Мова – не калька". Он прямо указывает на то, что прямой перевод "на ніч дивлячись" является неправильным. Вместо этого правильно говорить "проти ночі". Реже можно услышать вариант "навпроти ночі" – он тоже считается правильным". Итак, вопрос из нашего примера должен был бы звучать так: "Куди це ти проти ночі?"
Это же выражение встречается в произведениях украинских писателей:
- Не згадуй проти ночі, бо присниться! (Леся Украинка)
- Проти ночі мороз брався ще більший, ніж був звечора (Григорий Тютюнник)
- Чи не мав я рації, коли казав, що не варто їхати проти ночі? (Юрий Винничук)
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