Что означает на украинском языке слово 'наглий'? Ответ может вас очень удивить

Представьте, что кто-то на улице ведет себя очень грубо – шумит, говорит дерзкие вещи, провоцирует окружающих, возможно, лезет мимо очереди. Если вы мысленно охарактеризовали такого хулигана прилагательным "наглий", вы только что употребили исконное слово украинского языка, но совершенно неправильно.

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Под влиянием русификации мы и не заметили, как стали употреблять это прилагательное в несвойственном ему значении. OBOZ.UA изучил словари и справочники и пробует вернуть все на свои места.

Итак, основным значением прилагательного "наглий" в украинском языке является "происходящий внезапно, неожиданно, непредвиденно". "Наглой" может быть, например, смерть. Именно так переводится с русского "скоропостижная".

В разговорной речи так можно сказать еще и о чем-то, что происходит слишком быстро, неожиданно и напряженно. Например, "нагло постукати у двері" это не бесцеремонно, а очень сильно и нервно.

В конце концов, прилагательное "наглий" может быть синонимом словам "неотложный", "немедленный" и "срочный". Можно сказать "нагла потреба" или "нагла робота".

А как же тогда правильно охарактеризовать на украинском языке грубияна? Борис Антоненко-Давидович советует такие варианты как "зухвалий" и "нахабний". Соответственно, "наглец" мы переводим словом "нахаба".

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