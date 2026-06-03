Что означает слово 'чикрижити': знают не все

В украинском языке существуют слова, которые нужно не так понять, как почувствовать – их эмоциональное звучание может подсказать точное значение. К таким словам относится глагол "чикрижити".

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Если коротко, то это синоним к "резать" или "стричь". OBOZ.UA разбирался в нюансах его значения – это довольно интересный случай и лексема, которая может действительно обогатить ваш словарный запас.

Мы недаром начали с указания на эмоциональную окраску слова. Ведь "чикрижити" – это не просто орудовать ножницами или ножом. В этом процессе должен присутствовать еще и выраженный эмоциональный компонент. На эмоциях постричь волосы, решительно порезать предмет одежды, чтобы получить новую оригинальную вещь, нагло отрезать что-то на собственные нужды – во всех этих случаях слово "чикрижити" будет уместным. Рассмотрим цитаты из украинской литературы:

– На мене кинули бомбу, що так мені весь хвіст гладко відчикрижила! – говорив Лис Микита. (Иван Франко).

Батько нашого пана .. відчикрижив од церкви вісімдесят десятин. (Михаил Стельмах).

Піджак великий, і його володареві довелося ножицями відчикрижити зайве на рукавах. (Анатолий Шиян).

Как видим, во всех этих случаях эмоциональная окраска высказывания сохраняется. Впрочем, если вы будете резать что-то медленно и методично, даже буднично и скажете при этом, что, например, "чикрижите на кухні хліб", ошибкой это тоже не станет.

Синонимами к слову чикрижить, кроме уже упомянутых, являются такие лексемы:

краяти;

таяти або тнути;

кремсати / кромсати;

батувати;

чикати.

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