Что означает слово 'корявий' и правильно ли так говорить на украинском

Перед вам что-то неровное, с шероховатой поверхностью, неуклюжее и как будто сделанное наспех – как вы охарактеризуете его на украинском языке? Некачественно пошитую вещь, неровно написанный текст, кривую ветку дерева вы, вероятно, захотите описать прилагательным "корявий". Но правильно ли будет так сказать?

Видео дня

OBOZ.UA углубился в словари, чтоб выяснить это. А также чтоб найти лучшее украинское соответствие и интересные синонимы.

Прежде всего стоит отметить, что украинские словари слово "корявий" фиксируют. Но маркируют его как разговорное и редко употребляемое. То есть если вы в повседневной беседе скажете так о почерке или дереве, грубой ошибкой это считаться не будет. А вот для официального или делового стиля это прилагательное уже не подойдет.

Заменить его стоит словом "кострубатий". Даже словари сами советуют этот вариант как более исконный. Слово при этом является довольно универсальным и может иметь значение:

имеющий неровную поверхность, шероховатый;

неровный, покрученный;

неумелый, неуклюжий, нескладный;

лохматый, взъерошенный, ощетинившийся;

кривой, криволинейный, извилистый.

Если вам нужен более специфический синоним, то вот еще несколько интересных похожих по значению слов:

незграбний – если речь идет о движениях или поведении;

– если речь идет о движениях или поведении; кривий / покручений – о форме предмета;

– о форме предмета; недоладний – о чем-то сделанном плохо, некачественно или безвкусно;

– о чем-то сделанном плохо, некачественно или безвкусно; неоковирний – о чем-то сделанном небрежно, грубо, неумело, непропорционально.

