Что такое 'мжичка': значение украинского слова

Украинский язык богат синонимами для обозначения природных явлений, и слово "мжичка" является одним из самых атмосферных среди них. Это понятие описывает очень мелкие капли воды, которые насыщают воздух, создавая эффект густой водяной завесы.

Чаще всего мы используем это слово, когда речь идет о мелком дожде или мокром снеге, который едва заметно сеется с неба. Понимание таких лексем помогает не только обогатить словарный запас, но и лучше чувствовать оттенки значений в художественных текстах.

OBOZ.UA предлагает подробно разобрать этимологию, толкование и правописание этого интересного слова.

Значение слова "мжичка"

Согласно словарю украинского языка, мжичка – это очень мелкие капли воды, насыщающие воздух; мелкий, густой дождь или морось.

Это явление часто описывали классики украинской литературы, подчеркивая серость и сырость пейзажа.

"Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою", — писал Михаил Коцюбинский, создавая настроение меланхолии.

Юрий Смолич отмечал: "Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці".

В произведениях Олеся Козаченко встречаем описание "уїдливої сизої мжички", которая запорошивает одежду и оседает инеем.

Этимология слова "мжичка"

Слово "мжичка" имеет глубокие праславянские корни. Оно происходит от глагола мжить ("мрячить"), что первоначально означало "затягивать облаками" или "туманом". Этимологически оно тесно связано со словом мгла (туман, облако).

Интересно, что в других языках существуют родственные формы:

Польский: mżyć (мрячить).

Белорусский: імжэ́ць (мжичить).

Чешский: mžíti (также имеет значение "ползти по туману").

Древнеисландский: mugga (морось).

Слово мжичка является существительным женского рода, относится к категории несущественных. При склонении важно обращать внимание на чередование согласных в дательном и местном падежах:

Називний – мжичка, мжички,

Родовий – мжички, мжичок

Давальний – мжичці, мжичкам

Знахідний – мжичку, мжички

Орудний – мжичкою, мжичками

Місцевий – на/у мжичці, на/у мжичках

Кличний – мжичко, мжички

Синонимы к слову "изморось"

мря́ка

мжи́ця

мря́чка

сльота́

паморока

імла

морок

померки

миги́чка

каламуть

курище.

OBOZ.UA предлагает узнать о значении глагола "пашіти".

