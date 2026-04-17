Что означает слово 'пашіти': есть несколько значений

Украинский язык богат на слова, которые способны передавать малейшие оттенки физических состояний и эмоциональных переживаний. Одно из таких слов – глагол "пашіти", которое часто встречается в произведениях классиков и в разговорной речи.

Это слово имеет несколько интересных значений, которые помогают ярко описать и жару, и чувства человека. Глубже понять все нюансы и контексты применения этого слова помог толковый словарь украинского языка.

Что такое "пашіти"

Самое первое значение слова "пашіти" связано с выделением сильного тепла или жара. Когда предмет раскален, нагрет или нагрет, он начинает излучать температуру.

Пример:

"Здорова піч була вже витоплена й пашіла вогнем" (І. Нечуй-Левицький).

Від стін будинку пашіло теплом, мов від розжареної печі.

Переносное значение

Слово широко используется для описания состояния человека, когда его лицо или тело становятся горячими или красными. Это может быть следствием болезни, волнения или возбуждения.

Пример:

Руки в неї були червоні від крижаної води, а щоки аж пашіли рум'янцем.

Также "пашіти" употребляют, когда хотят подчеркнуть цветущий вид, крепкое здоровье или сильное внутреннее чувство, например страсть или удовольствие.

Пример:

Темна чорнявка з круглим рум'яним лицем так і пашіла здоров'ям.

В разговорном стиле этот глагол может описывать выделение очень сильного запаха.

Пример:

Від її білосніжного халата пашіло духами.

"Пашіти" склонение

