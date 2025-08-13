Что означает слово ''строкатий'' українською

Украинский язык имеет немало интересных слов. И хотя не все они используются в повседневной жизни, их значение стоит знать.

Только названия цветов могут вызвать недоумение и дискуссии. Например, сегодня в материале на OBOZ.UA вы можете прочитать, что означает слово "строкатий".

Наверное, его слышали большинство украинцев, но мало кто его использует в бытовых разговорах, а кто-то и не знает значения.

Как пишет толковый словарь по украинскому языку, "строкатий" – это что-то покрытое, расписанное разноцветными полосками, пятнами, окрашенное в разные цвета. То есть, по сути – это смесь ярких цветов.

Примерами для употребления этого слова могут быть следующие: "Строкатий килим" – ковер с разноцветными узорами; "Строкатий натовп" – толпа в разной одежде и разной внешности; "Строкатий характер" – характер человека, который трудно понять, с разными чертами; "Строкатий краєвид" – пейзаж, состоящий из различных элементов.

А сайт "Горох" предлагает немалое количество синонимов к этому слову. Среди них: плямистий, пістрявий, цяткований.

