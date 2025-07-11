Что такое ''брунатний''? Украинцев возмутило слово из теста на НМТ, которое ''не используют в жизни''

Время основной сессии по национальному мультипредметному тесту уже прошло, а в социальных сетях продолжают обсуждать задания. В один из дней в тестировании по украинскому языку нужно было подобрать синоним к слову "брунатний".

Видео дня

Украинцы возмущаются, что такие слова никто не использует в повседневной жизни и спрашивают, кто и зачем придумывает такие задания. Об этом они пишут в комментариях к видео с заданием, которое выложила в TikTok София с ником sofiat_nmt.

В своем видео девушка говорит, что слово "брунатний" является одним из тех, что наиболее часто встречается в тестированиях, поэтому советует всем его запомнить.

Среди вариантов ответов предложены следующие: деревянный, неуклюжий, пестрый, коричневый, неровный. И правильный ответ – коричневый.

Это подтверждает и сайт slovnyk.ua: брунатний – это коричневый или темно-желтый цвет.

В комментариях пользователи удивляются, зачем в задание добавлять такие вопросы, ведь этими словами никто не пользуется в общении.

"Вот и зачем оно? Если этим словом не пользуются в жизни?", "А это точно украинское слово?!", – пишут подписчики.

Но есть и те, кто знает, что означает это слово и приводят примеры, когда с его использованием озвучивали перевод фильмов и мультфильмов:

"Радагаст Брунатный мчится по осеннему лесу", – пишет пользователь, вспоминая персонажа из фильма "Хоббит".

"Я запомнила это слово, потому что в ледниковом периоде ленивец сказал, что у него мех приобретает брунатний цвет", – рассказывает другая.

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