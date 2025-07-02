Учительница украинского языка назвала 10 самых сложных ударений на НМТ-2025

Украинская учительница из Харькова Наталья Сорокина, которая занимается подготовкой учеников к Национальному мультипредметному тесту, назвала 10 самых сложных ударений. Все они попались в заданиях по украинскому языку на НМТ-2025.

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В большинстве из этих слов в бытовом общении украинцы ставят ударение неправильно. На своей странице в Instagram Наталья показала, на какой слог его надо ставить.

Репетитор разобрала 10 слов, где ученики чаще всего давали неправильные ответы.

ЦіннИк УподОбання ПіцЕрія ФаховИй ПіалА СвЕрдло ВИтрати ТризУб ПІдлітковий ЗобразИти

В комментариях к сообщению пользователи удивлены таким ударениям. Большинство считает, что это не совсем правильный ход – заставлять учить то, что не используется в живом общении.

"Первый вопрос: "Чтобы что?" Второй вопрос: "пиалА??" Кроме "тризуба", ни одно ударение, указанное вами, уже не используется в повседневной речи. Если это действительно правило, то оно устаревшее, и его надо адаптировать, а не учить всех, как надо было 200 лет назад", "Язык это живой организм. Было раньше правило использовать shall в английском, люди сами перестали его использовать и правило изменилось. Почему у нас все наоборот?", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Ликарчук раскритиковал "восхваление" выпускниками, набравшими 200, 400 или 800 баллов на НМТ.

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