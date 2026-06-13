Что означает слово 'триггерить': его часто употребляют украинцы

Одним из свежих неологизмов, которые прочно вошли в украинский язык во время полномасштабной войны, стало слово "триггерить". Им люди описывают свои эмоции относительно чего-то неуместного, чего-то, что вызывает раздражение – например, чьи-то фото из отпуска в день массированного обстрела или чужой поход в ресторан, когда застрял на месте сбор средств. Но насколько правильно мы употребляем это слово?

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OBOZ.UA попытался разобраться в тонкостях значения понятия "триггерить". Оказывается, мы имеем дело со словом, которое еще не попало в словари – ни в общие, ни даже профильные. Поэтому мы обратились за объяснением к психотерапевту Ольге Кулик.

По ее словам, современные украинские реалии заставляют задуматься о целесообразности использования слова "триггерить" при любой возможности. ""Меня триггерят ваши фото из отпусков" или "меня триггерит критика" в целом обесценивает состояния людей, которые имеют травматический опыт, о котором они невольно вынуждены вспоминать, сталкиваясь с собственными травматическими триггерами", – объясняет Кулик.

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Чтобы лучше понять смысл этого высказывания, давайте разберемся с определениями. Слово "триггерить" было образовано от понятия "триггер". Украинский толковый словарь указывает, что это либо устройство, способное сколь угодно долго быть в состоянии устойчивого равновесия и переключаться скачком в другое состояние, либо электронная логическая схема с двумя устойчивыми состояниями, либо спусковой крючок в огнестрельном оружии – то есть термин чисто технический. Но в психологии это последнее значение также стали использовать для описания события, вызывающего у человека с определенным психологическим расстройством (посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и т.д.) ухудшение его состояния. Похоже на то, как спусковой крючок запускает процесс выстрела.

Условно (но совсем не исчерпывающе), это может произойти когда военный с диагностированным ПТСР слышит какие-то специфические звуки, например, громкие удары, крики или взрывы, или человек с ОКР сталкивается с тем, что запускает у него навязчивые мысли, например, о грязи или бактериях. Это резко меняет настроение и даже поведение данного человека. И этот фактор, который запускает изменение поведения, психологи и называют триггером. Когда это событие происходит, оно, соответственно, триггерит такое состояние.

"Для людей с травмой чьи-то фото из отпусков действительно могут стать триггерами, напоминая о гибели партнеров или партнерш или потере возможности поехать домой, потому что дома больше нет. Но это не просто о раздражении от заспамленной ленты или зависть, это – активация травматических воспоминаний с сильной эмоциональной реакцией. И такими триггерами могут стать совершенно разные вещи – запахи, места, музыка, особые объятия и т.д.", – говорит наша експертка.

Согласно Википедии, примерами триггеров могут быть:

годовщина травмы или потери;

конкретные звуки, виды, запахи или вкусы, ассоциирующиеся с травмой;

громкие голоса или крики;

шумы, похожие по характеру на те, что возникали во время травмы;

ссоры;

насмешки или осуждение;

одиночество;

разрыв отношений;

влияние насильственного контента в медиа;

сексуальные домогательства или нежелательный физический контакт;

болезнь или травма.

То есть, если вы пережили травматический эпизод и определенные обстоятельства психологически возвращают вас в этот момент, то эти обстоятельства вас триггерят. В этом случае вы употребляете слово правильно. Если же вас просто что-то раздражает, расстраивает, злит или смущает, то триггером такой фактор в полной мере назвать нельзя.

Ольга Кулик замечает: "Сейчас, когда рядом с нами находятся люди, переживающие травму, мы должны быть внимательнее к словам, которыми коммуницируем. И если о "культурном фронте", "депрессии" при любом ухудшении настроения и прочем уже было проговорено не раз, пора обратить внимание и на ныне модное слово "триггер"". Если же вы переживаете травму и вам трудно с ней справиться, психотерапевт посоветовала книгу психиатра Бесселя ван дер Колка "Тело ведет счет. Как оставить психотравмы в прошлом". По ее словам, она может стать очень полезной в трудные времена, когда большинство украинцев переживают травматические события.

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