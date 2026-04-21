Никогда не говорите 'постсоветский': эту ошибку делают даже историки и журналисты

Описывая страны, которые когда-то входили в состав СССР, мы часто употребляем прилагательное "постсоветские". Между тем, историки не рекомендуют пользоваться этим термином.

На это обратила внимание блогер Анна Данильчук, известная как автор канала Anna from Ukraine, когда участвовала в подкасте Центра противодействия дезинформации "ИПсО и люди". OBOZ.UA решил выяснить, что конкретно с этим термином не так, и обратился к историку, исследователю, программному директору Музея военного детства Светлане Осипчук.

Как пояснила эксперт, термин "постсоветский" является исторически некорректным. "Страны, которые входили в состав Советского Союза, после 1991 года имеют разную политическую, социальную и культурную историю. Обобщать нас в единое "постсоветское" пространство означает апеллировать к тому, что когда-то это пространство было "советским" с определенным центром за пределами нашей агентности, но наши общества – гораздо разнообразнее и сложнее", – сказала Осипчук.

Если вам в каком-то контексте нужно вспомнить вместе бывшие 15 советских республик, историк советует употреблять описательный термин "страны, входившие в состав СССР". Существуют также отдельные названия для географически и политически различных частей бывшего Союза. Такие государства, как Украина, Молдова или Беларусь можно назвать восточноевропейскими. Латвию, Литву и Эстонию объединяет термин "страны Балтии" (обратите внимание: не Прибалтика – этот термин также устаревший). А Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан – это уже страны Центральной Азии.

Если же говорим об исторической периодизации, то время после распада СССР в 1991 году можно назвать постсоветским периодом. Но Осипчук считает целесообразным использование этого термина только с конкретной исследовательской целью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не так с аббревиатурами ЭКО, УЗИ и ЗОЖ и как их правильно заменить.

