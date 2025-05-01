Никогда не говорите 'Прибалтика': как правильно называть Латвию, Литву и Эстонию

Долгое время Латвию, Литву и Эстонию все называли Прибалтикой. Но это ошибка, потому что это не одна общая территория.

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После распада СССР они восстановили свою независимость – и каждая является отдельным государством. Итак, когда мы говорим об одной из этих стран – правильно говорить страны Балтии.

"Так они называются потому, что их омывает Балтийское море", – объяснили в видео студентки факультета украинской филологии и литературного творчества при государственном университете имени Михаила Драгоманова.

Также в социальной сети Facebook есть обращение к украинцам от литовца Зильвинаса Свитоюса, где он просит больше никогда не называть их страны Прибалтикой, объясняя, что это очень важно для них.

"Мы научились правильно произносить Украина, и нам будет стыдно за любого, кто скажет "на Украину". Мы были бы очень благодарны, если бы оказали нам эту незначительную услугу: пожалуйста, больше не называйте нас Прибалтикой. Мы страны Балтии. Ваши друзья и союзники", – пишет он.

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