Что не так с аббревиатурами ЕКО, УЗІ и ЗОЖ на украинском: эту ошибку делают многие люди

В повседневном общении украинцев довольно часто можно услышать такие аббревиатуры, как ЕКО, УЗІ и ЗОЖ. Однако это употребление ошибочно, потому что оно является механическим копированием с русского.

Видео дня

На украинском языке эти сокращения должны звучать совсем иначе. Подробнее об этом рассказала филолог Алина Острожская в своем видео в социальной сети Instagram.

Аббревиатура ЕКО на самом деле происходит от русского определения "экстракорпоральное оплодотворение". Поскольку на украинском это "екстракорпоральне запліднення", правильным сокращением будет ЕКЗ.

То же касается и аббревиатуры УЗІ (от русского "ультразвуковое исследование"): на украинском языке звучит как ультразвукове дослідження, то есть УЗД.

Что же касается сокращения ЗОЖ – то оно происходит от "здоровый образ жизни". Однако, как объясняет языковой эксперт, слово "образ" в украинском языке имеет другое значение.

"На украинском неправильно говорить "образ жизни", "образ мышления", лучше употреблять слово "спосіб", – отмечает она.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!