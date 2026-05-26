'Что означает Т. Г. Шевченко?' Украинцев рассмешила версия ребенка

Чтение аббревиатур – не первый навык, которому родители учат ребенка, из-за чего могут возникать довольно забавные ситуации. Как, например, та, которой поделилась с подписчиками в Threads пользовательница из Черновцов Татьяна Бойко.

В своей заметке она рассказала, как проходила с ребенком мимо памятника Тарасу Шевченко. Мальчик увидел надпись "Т. Г. Шевченко" и прочитал ее, а на вопрос мамы, что это значит, искренне ответил: "Телеграм Шевченко".

Реакцию ребенка можно понять – этот мессенджер действительно сокращенно называют тг (читается тэ-гэ). Но в комментариях другие авторы рассказали свои забавные истории с сокращениями имен.

Некоторые делились, как в детстве неумело сокращали имена. И то выдающегося поэта называли Тарас Г. Ш., то о себе писали Т. Д. Владимировна.

Бурная реакция на ответ ребенка, содержала в основном смех в разной форме – текстовой и в виде эмодзи. Часто комментаторы отмечали, что сейчас дети действительно учатся пользованию соцсетями и мессенджерами раньше, чем грамоте.

Заглянул в комментарии и профиль @tarasyk_shevchenko, который ведется от имени поэта. Его автор заверил, что в телеграмме его искать пока нет смысла.

