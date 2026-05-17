Откуда берутся дети? Объяснение 7-летнего школьника стало вирусным: почему интернет-пользователи хвалят его маму

Вопрос, как появляются дети, часто ставит родителей в неловкое положение – они не всегда находят нужные слова, чтобы объяснить суть процесса. Впрочем украинка Анна Продан, которая работает стоматологом и сейчас находится в Чехии, продемонстрировала, как сделать это правильно.

В своем TikTok она опубликовала видеозапись разговора со своим 7-летним сыном, где они обсуждают процесс оплодотворения. Беседа происходит в довольно обыденной обстановке, пока мама подстригает ребенку ногти.

Сначала мальчик рассказывает, что его друзья пересказывали ему байки о том, что детей находят в капусте или приносят аисты. А потом хвастается, как объяснил им в ответ, что дети появляются благодаря слиянию половых клеток матери и отца, а затем плод до рождения созревает в матке. В процессе мальчик забывает название "яйцеклетка" и говорит на неее "солнце", а мама спокойно ему объясняет, в чем его ошибка и напоминает всю физиологию оплодотворения от начала до конца, не избегая настоящих названий органов и биологических терминов.

Подписчики были поражены тем, как Анна спокойно и уверенно объясняет все ребенку. Некоторые даже признавались, что жалеют, ведь в свое время не получили такого полезного урока в спокойной и интересной форме.

Некоторых подписчиков тронуло, что мальчик спутал яйцеклетку с солнцем.

Случались и комментарии от родителей, которые признавались, что до сих пор чувствуют себя смущенно, когда им приходится говорить на такие темы с детьми. Блогер советовала им запастись терпением и не избегать деликатных разговоров.

