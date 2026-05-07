"Да не буду я сниматься в ваших TikTok! Я пожилой человек!" Преподаватель из Сокаля стал звездой сети благодаря зажигательному танцу со студентками

Юлия Потерянко
Моя Школа
1,3 т.
Преподаватель Сокальского профессионального лицея Степан Шумик неожиданно стал звездой соцсетей. Он снялся в юмористическом ролике для страницы учебного заведения в TikTok и собрал массу просмотров.

В ролике, который посмотрели более четверти миллиона раз, Шумик станцевал со своими ученицами. Но не сразу.

Видео начинается с того, что педагог возмущенно отказывается от съемки, эмоционально восклицая: "Да не буду я сниматься в ваших этих тиктоках!". Позже он добавляет: "Я же серьезный преподаватель!", "Боже, сколько можно!", "Я же пожилой человек!", "Все!" и напоследок грозно хлопает журналом. Но между этими фразами весело выполняет с ученицами на ступенях лицея синхронные танцевальные движения.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, а сам преподаватель получил сотни одобрительных комментариев. Многие пишут, что именно такие учителя делают обучение более живым и близким к студентам. Степана Ивановича хвалили за живой танец и за чувство юмора. А ученикам обещали, что они запомнят такого преподавателя на всю жизнь. Некоторые даже просились в группу к нему.

