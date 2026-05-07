'Да не буду я сниматься в ваших TikTok! Я пожилой человек!' Преподаватель из Сокаля стал звездой сети благодаря зажигательному танцу со студентками

Преподаватель Сокальского профессионального лицея Степан Шумик неожиданно стал звездой соцсетей. Он снялся в юмористическом ролике для страницы учебного заведения в TikTok и собрал массу просмотров.

В ролике, который посмотрели более четверти миллиона раз, Шумик станцевал со своими ученицами. Но не сразу.

Видео начинается с того, что педагог возмущенно отказывается от съемки, эмоционально восклицая: "Да не буду я сниматься в ваших этих тиктоках!". Позже он добавляет: "Я же серьезный преподаватель!", "Боже, сколько можно!", "Я же пожилой человек!", "Все!" и напоследок грозно хлопает журналом. Но между этими фразами весело выполняет с ученицами на ступенях лицея синхронные танцевальные движения.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, а сам преподаватель получил сотни одобрительных комментариев. Многие пишут, что именно такие учителя делают обучение более живым и близким к студентам. Степана Ивановича хвалили за живой танец и за чувство юмора. А ученикам обещали, что они запомнят такого преподавателя на всю жизнь. Некоторые даже просились в группу к нему.

