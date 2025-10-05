Что означает "в свиной голос"? 10 фразеологизмов, которые могут встретиться на НМТ по украинскому языку
Украинский язык имеет немало интересных фразеологизмов. Некоторые из них украинцы употребляют в повседневной жизни, однако значение определенных мало кто знает.
Поступающим стоит изучить значение таких фраз, ведь они могут встретиться при сдаче национального мультипредметного теста по украинскому языку. OBOZ.UA рассказывает, что означает "в свиной голос" и какие еще фразеологизмы могут встретиться участникам на экзамене.
Что означает "в свиной голос"
Как отмечается на сайте Mova, одна из версий происхождения этого фразеологизма имеет историю о свиньях, которых выгоняли пасти. Они очень часто возвращались домой ночью и подавали свой голос – хрюкали, визжали. Поэтому люди начали говорить "в свиной голос" и имели в виду "очень поздно".
Кроме подобного фразеологизма поступающие также могут столкнуться и с другими. Среди них:
Что такое фразеологизм
Фразеологизм – устойчивое, устоявшееся сочетание слов, которое воспринимается как единое целое, а его значение не вытекает из значения отдельных слов, а является целостным, переносным или метафорическим. Фразеологизмы делают язык колоритным, образным и выразительным, а их понимание свидетельствует о высоком уровне владения языком.
