Что означает ''в свиной голос''? 10 фразеологизмов, которые могут встретиться на НМТ по украинскому языку

Украинский язык имеет немало интересных фразеологизмов. Некоторые из них украинцы употребляют в повседневной жизни, однако значение определенных мало кто знает.

Поступающим стоит изучить значение таких фраз, ведь они могут встретиться при сдаче национального мультипредметного теста по украинскому языку. OBOZ.UA рассказывает, что означает "в свиной голос" и какие еще фразеологизмы могут встретиться участникам на экзамене.

Что означает "в свиной голос"

Как отмечается на сайте Mova, одна из версий происхождения этого фразеологизма имеет историю о свиньях, которых выгоняли пасти. Они очень часто возвращались домой ночью и подавали свой голос – хрюкали, визжали. Поэтому люди начали говорить "в свиной голос" и имели в виду "очень поздно".

Кроме подобного фразеологизма поступающие также могут столкнуться и с другими. Среди них:

Аж искры летят – очень энергично, упорно, зажигательно, прилагая все усилия.

– очень энергично, упорно, зажигательно, прилагая все усилия. Брать в шоры – подчинять кого-либо своей воле, заставлять повиноваться.

– подчинять кого-либо своей воле, заставлять повиноваться. Выть волком – быть в состоянии большого отчаяния.

– быть в состоянии большого отчаяния. Топтать ряст – жить.

– жить. Греть чуб – тратить много сил и энергии, старательно выполняя какую-то работу; тяжело, изнурительно работать.

– тратить много сил и энергии, старательно выполняя какую-то работу; тяжело, изнурительно работать. Закрутить веремию – поднимать переполох, вызывать беспокойство; шуметь, капризничать, умышленно искать причину для ссоры, скандала.

– поднимать переполох, вызывать беспокойство; шуметь, капризничать, умышленно искать причину для ссоры, скандала. И концы в воду – не оставлять никаких следов преступления, недостойного поступка.

– не оставлять никаких следов преступления, недостойного поступка. Мылить чуб – делать замечание, упрекать кого-либо за что-либо; ругать, корить за что-либо.

– делать замечание, упрекать кого-либо за что-либо; ругать, корить за что-либо. Накрыть мокрым рядном – обругать кого-нибудь или резко выразить свое недовольство, сказать что-то неприятное.

– обругать кого-нибудь или резко выразить свое недовольство, сказать что-то неприятное. Как лысому гребень – употребляется для выражения категорического отрицания содержания указанных слов; совсем не надо (нужно).

Ознакомиться с полным списком можно на сайте Освіта.ua.

Что такое фразеологизм

Фразеологизм – устойчивое, устоявшееся сочетание слов, которое воспринимается как единое целое, а его значение не вытекает из значения отдельных слов, а является целостным, переносным или метафорическим. Фразеологизмы делают язык колоритным, образным и выразительным, а их понимание свидетельствует о высоком уровне владения языком.

