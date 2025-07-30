Что означают статусы в кабинете абитуриента и когда стоит начинать волноваться
В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Каждый абитуриент с нетерпением ждет каждого обновления статуса в своем электронном кабинете абитуриента.
О том, какие есть статусы и что означает каждый из них, рассказали в социальной сети TikTok. Видео с объяснением опубликовала пользователь с никнеймом nmt_kursy.
Что означают статусы в кабинете абитуриента
Зарегистрирован в учебном заведении
Это означает, что ваша заявка принята и находится на рассмотрении.
Допущен к конкурсу
В этом случае вы участвуете в конкурсном отборе на бюджет или контракт.
Отказано учебным заведением
Этот статус означает, что вашу заявку не допустили к конкурсу. Также должна быть указана причина проблемы.
Рекомендовано к зачислению
Возможно два варианта этого статуса: "Рекомендовано к зачислению на бюджет" или "Рекомендовано к зачислению на контракт". В любом случае это означает одно – вы поступили и университет ждет вас с оригиналами документов.
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