Что означают статусы в кабинете абитуриента и когда стоит начинать волноваться

В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Каждый абитуриент с нетерпением ждет каждого обновления статуса в своем электронном кабинете абитуриента.

Видео дня

О том, какие есть статусы и что означает каждый из них, рассказали в социальной сети TikTok. Видео с объяснением опубликовала пользователь с никнеймом nmt_kursy.

Что означают статусы в кабинете абитуриента

Зарегистрирован в учебном заведении

Это означает, что ваша заявка принята и находится на рассмотрении.

Допущен к конкурсу

В этом случае вы участвуете в конкурсном отборе на бюджет или контракт.

Отказано учебным заведением

Этот статус означает, что вашу заявку не допустили к конкурсу. Также должна быть указана причина проблемы.

Рекомендовано к зачислению

Возможно два варианта этого статуса: "Рекомендовано к зачислению на бюджет" или "Рекомендовано к зачислению на контракт". В любом случае это означает одно – вы поступили и университет ждет вас с оригиналами документов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине предложили ввести на НМТ двухуровневый тест по математике.

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