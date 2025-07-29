В Украине предложили ввести на НМТ двухуровневый тест по математике: что это значит

Эксперт Украинского центра оценивания качества образования и преподаватель Юрий Захарченко поддерживает идею введения двухуровневого теста по математике на национальном мультипредметном тесте. По его мнению, это была бы хорошая идея для детей, которые выбирают не технические специальности.

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Об этом Захарченко рассказал в интервью Освитория.Медиа. Так, преподаватель пояснил, что тогда у поступающих были бы задачи близкие к жизни, такие как вычисление примеров, табличка умножения и тому подобное. Ведь базовые знания по математике все равно нужны всем.

"Еще где-то в 2012 году поднимался вопрос о двухуровневом тесте по математике. И, я считаю, это хорошая идея для детей, которые не выбирают технические специальности. Например, чтобы у них были простые задачи, близкие к жизни: вычисление примеров, табличка умножения и так далее. Ведь если ты актер, то все равно должен уметь посчитать свою зарплату. Базовое знание математики нужно везде", – рассказал педагог.

Так, по его словам, видение школьниками практического применения математики зависит от учителя, который должен быть немного психологом и объяснять материал так, чтобы дети его понимали. Педагог уверяет, что применение математики есть и в творческих профессиях.

"Представим, что художник готовится к выставке. Ему дают пять мест для его картин, а последних работ у него 15. И он может рассчитать, сколько у него есть вариантов. Кажется, что множество, но на самом деле все математически предсказуемо", – объясняет Захарченко.

Кроме того, благодаря этой дисциплине удается учиться систематизировать информацию и бороться с фейками. Так, например, дети на уроках проверяют решение примеров и задач или нет ли ошибки в учебнике.

По словам преподавателя, математика в будущем будет одним из важных направлений при выборе профессии.

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