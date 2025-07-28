''Там идет борьба за 1 балл''. Выпускникам объяснили, почему НМТ по математике не отменят: последствия могут быть критическими

Отмена национального мультипредметного теста по математике приведет к катастрофическим последствиям, ведь этот предмет должны знать все выпускники на элементарном уровне. Так, например, когда поступающие борются за места в лучших вузах, то там идет борьба за каждый балл. Зато для остальных абитуриентов есть проходной балл, который включает 84% неправильных ответов.

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Об этом заявил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в комментарии "Освіторія.Медіа". Он отметил, что если сделать полный доступ к высшему образованию, то будет некому отстраивать страну, ведь тогда "убьется" профессиональное как явление.

"Сложные задания нужны для того, чтобы понять разницу между 190 и 200 баллами. Потому что количество детей, которые знают математику хорошо, достаточно большое. Вопрос в том, что когда они борются за места в лучших университетах страны, там идет борьба за 1 балл. Для всех остальных – проходной балл в НМТ по математике, а он допускает 84% неправильных ответов", – рассказал Бабак.

"Отмена НМТ по математике будет нести большие последствия, чем для одного конкретного человека или университета, который не может набрать абитуриентов. Это будет иметь серьезные долговременные последствия. Если мы откроем полный доступ к высшему образованию для всех, мы убьем профессиональное образование как явление. И кто тогда будет восстанавливать страну?" – добавляет он.

В то же время директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко считает, что математика важна для тех, кто планирует получать высшее образование. Ведь, по ее словам, это фундаментальная, глобальная отрасль, связанная с мышлением человека и его способностью отрабатывать определенные алгоритмы.

"Крайне странно слышать о том, что в рамках поступления в учреждения высшего образования абитуриенту знания по определенным предметам не нужны. По моему искреннему убеждению, высшее образование и его концепты предусматривают, что человек готов учиться, познавать новое. Когда поступающий говорит что-то вроде "А это мне не нужно, а это меня не интересует", когда речь идет о фундаментальной, глобальной области, связанной с мышлением человека и способностью отрабатывать определенные алгоритмы и выполнять определенные действия, – это вызывает настороженность и диссонанс", – отмечает Вакуленко.

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