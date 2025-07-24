Задание НМТ-2025 по математике, где надо округлить число до сотых, запутало сеть

Украинцев запутало задание национального мультипредметного теста 2025 года по математике. Так, в нем нужно было округлить число 1,31499 до сотых.

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В заметке в Тhreads репетитор по математике Ирина Снопик поделилась заданием и рассказала, что половина ответов от пользователей сети неправильная. Она подчеркнула, что подобные задачки дети проходят в пятом классе, тогда как вступительный экзамен по математике в 2025 году не сдал каждый десятый ученик.

Пользователи соцсети никак не могли решить, каким же будет правильный ответ. Так, кто-то говорил, что округление может отличаться в зависимости от ориентации позиции.

"1,315. В этом конкретном случае результат совпадает для округления до сотых и до тысячных, но это совпадение. Округление отличается по принципу – на какую позицию ты ориентируешься".

Но были и те, кто объяснил правильный ответ.

"1 – целые, 3 – десятые и 1 – сотые. Всё, следующая 4 – тысячные, она меньше 5, значит, сотую не увеличиваем на единицу. Поэтому 1,31. Потому что на тысячные мы смотрим и учитываем, но не пишем".

"Никогда не знала математику. Решила вашу задачку, посмотрела в комментариях правильный вариант. Я не безнадежна, спасибо".

"А зачем нам та математика в школе? А потом даже округлить нормально не можем, а при высчитывании процентов без калькулятора сознание теряем".

"Смех. Ну честно. У людей есть доступ к информации из всех источников 24/7. А элементарное не знают. Мы свои знания черпали на уроках и в библиотеках. И то умнее были. Банально смешно: десятые, сотые тысячные – это самое простое. М-да. Значит, на соцсети время есть, а на базу времени нет. Верной дорогой идет человечество, до стада еще немного. К сожалению".

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