"Что подарить детям на 1 сентября? Не трогайте их!" В сети разгорелась дискуссия: учителей раскритиковали и даже сравнили со стриптизерами

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу идеи дарить школьникам подарки на 1 сентября. Часть комментаторов резко раскритиковала эту инициативу, а в комментариях даже появились саркастические и оскорбительные сравнения.

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Поводом для обсуждения стал пост в Threads учительницы математики и классного руководителя Валерии Мерзленко. Педагог поинтересовалась у коллег, какие приятные мелочи можно подготовить для восьмиклассников к началу учебного года, отметив, что хочет сделать для учеников что-то приятное.

На этот пост обратил внимание педагог и бывший глава Украинского центра оценки качества образования Игорь Ликарчук. Он публично раскритиковал эту идею, признавшись, что сначала даже не поверил в прочитанное. А также выделил саркастический и даже грубый комментарий: "Стриптиз перед ними станцуйте".

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В комментариях под постом Ликарчука многие осудили намерение учительницы. "В этом возрасте подростки меньше всего ждут от классного руководителя "полезных мелочей" или сладких подарков на День знаний. Их больше волнует, чтобы их лишний раз не трогали и дала покой школьная форма", – написала одна из комментаторов. Также намерение порадовать детей называли потерей самоуважения и подхалимством.

В исходном посте обратили внимание на то, что учителя и так часто тратят собственные средства на школу. Поэтому дополнительные подарки ученикам могут показаться неуместными.

Впрочем, не было недостатка и в идеях, как именно можно организовать праздник для учеников. Например, одна из комментаторов, воспитывающая подростков, предложила не дарить подарки, а устроить детям небольшое застолье, ведь в таком возрасте они почти всегда голодны.

В комментариях также предлагались символические варианты — от канцелярских принадлежностей с мотивационными надписями до небольших сладостей, открыток или даже "школьных сертификатов" с шуточными бонусами, такими как право не выполнять домашнее задание или получить подсказку.

Некоторые учителя делились опытом выбора таких подарков. И даже проведения лотерей с небольшими призами, которые, по словам авторов, хорошо воспринимались учениками.

Некоторые комментаторы отмечали, что даже небольшие знаки внимания могут быть важны для детей, и призывали не осуждать учителей за стремление создать позитивную атмосферу в классе.

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