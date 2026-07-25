'Я в шоке! Мы считали только до 10!' Украинка пожаловалась на сложную программу в 1 классе, но ее раскритиковали

Украинка возмутилась заданиями по математике для первоклассников и вызвала волну споров в сети. Женщина по имени Вера Мазур показала подписчикам примеры из учебника для НУШ.

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Ролик со своим возмущением мать школьника опубликовала в Instagram. Женщина призналась, что была шокирована уровнем сложности примеров, которые задают ее ребенку в первом классе. Среди заданий – вычитание двузначных чисел и даже уравнения с неизвестными. По словам Мазур, современная школьная программа выглядит значительно сложнее, чем та, по которой училось ее поколение. "Наши дети на 10 поколений вперёд будут умнее или депрессивнее, чем мы", — написала она.

Однако комментаторы не разделили возмущение женщины. Часть людей не увидела проблемы в таких заданиях. Они отметили, что примеры не являются сложными, если ребенок хорошо усвоил базовые математические знания.

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Также в комментариях отмечалась важность поддержки со стороны родителей. Пользователи соцсети выразили убеждение, что дети легко справляются с программой, если с ними занимаются дома и не настраивают их на страх перед учебой.

Другие комментаторы обратили внимание, что подобные задания предусмотрены современной образовательной программой и касаются работы с двузначными числами без перехода через десяток, что считается базовым уровнем.

Некоторые поделились собственным опытом, утверждая, что еще в 90-х годах в начальной школе выполняли не менее сложные упражнения. А иногда даже быстрее переходили к умножению и делению.

В то же время часть пользователей предположила, что речь идет об обучении по специализированной программе, в частности "Интеллект Украины", ориентированной на детей с повышенными учебными способностями. В таких случаях, отмечают они, важно учитывать уровень подготовки ребенка перед поступлением в подобный класс.

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