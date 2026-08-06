Что подарить на день рождения в школе: учителя и родители поделились идеями, которые сделают детей счастливыми

Большинство детей отмечает свой день рождения в течение учебного года, поэтому для родителей по-прежнему актуален вопрос о том, что подарить на празднование в школе. За помощью в решении этого вопроса мама, а заодно и глава родительского комитета Екатерина Ковальчук обратилась к своим подписчикам в соцсетях.

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В своем Threads Ковальчук написала: "Так сложилось, что я – глава родительского комитета (2-й класс). Как оказалось, до сих пор отмечается праздник именинника (как и 25 лет назад). Очень нужны идеи бюджетных универсальных подарков (200-300 грн/ребенок). Возможно, вы – мой коллега по этому нелегкому делу, или просто поделитесь опытом: что дарили в классе вашим детям?"

Конечно, в комментариях ей предложили немало идей, хотя и подчеркивали, что универсального варианта, который подошел бы всем, не существует.

Так, со стороны учителей прозвучала идея выбирать в младших классах одинаковые подарки для всех. Например, это могут быть наборы для творчества – мозаики или аппликации со стразами, также подойдут футболки. Впрочем, у такого варианта есть свой минус: ближе к концу года дети уже теряют интерес, ведь получают то же самое, что и их одноклассники ранее.

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Поэтому с возрастом подход меняется. Некоторые классы переходят к формату, когда каждый ребенок приносит небольшой подарок имениннику на заранее оговоренную сумму. В результате ребенок получает сразу много разных сюрпризов и не знает заранее, что именно это будет. И именно этот элемент неожиданности, по словам родителей, делает праздник особенным.

Еще один популярный вариант – подарочные сертификаты в магазины игрушек или канцелярских товаров. Дети воспринимают их с восторгом, ведь могут сами выбрать подарок в соответствии со своими интересами. Эту идею поддерживают и учителя, и родители, ведь она решает проблему "угадывания" и подходит для самых разных вкусов.

В то же время многие родители выступают против одинаковых подарков и выбирают индивидуальный подход. Например, покупают книги, соответствующие интересам конкретного ребенка, или другие вещи, подобранные именно для него. В таких случаях именинник получает то, что ему действительно интересно, а не просто "обязательный набор".

Среди популярных идей также называют маленькие конструкторы, мягкие игрушки, комиксы и модные канцелярские товары – от необычных ручек до творческих наборов. Хотя иногда такие подарки могут задавать тренд на весь класс: стоит кому-то получить что-то интересное – и это сразу же хотят все.

Некоторые учителя добавляют к подаркам и свои небольшие презенты – обычно это полезные канцелярские принадлежности, которые дети всегда с радостью принимают. Другие классы делают ставку на познавательные вещи: например, дарят книги о выдающихся украинцах или необычные копилки, которые мотивируют детей откладывать деньги.

В то же время в дискуссии прозвучало и альтернативное мнение: одна мама поставила под сомнение целесообразность таких подарков в школе и призвала отказаться от этой практики. "Как глава родительского комитета в двух школах – на мне эта дичь заканчивалась. Никто не умер", – написала она.

В итоге большинство сошлось на том, что главное – не формат, а эмоции. Лучше всего работают те варианты, где есть либо элемент выбора, либо неожиданности. Именно они делают детей по-настоящему счастливыми в их день.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о жаркой дискуссии, развернувшейся вокруг того, должен ли учитель дарить что-то ученикам на 1 сентября.

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