Что положить ребенку в ланчбокс с собой в школу: будет полезно и вкусно

Собирать ланчбокс для школьника ежедневно – настоящий вызов для родителей. Хочется, чтобы еда оставалась свежей, была полезной и одновременно нравилась ребенку. А еще важно, чтобы ее удобно было съесть на перемене, не испачкав руки и учебники. К счастью, существуют простые продукты, которые идеально подходят для перекуса в школе.

О том, какие продукты лучше использовать для детского ланчбокса в школу рассказали на официальной странице международной организации по защите прав детей ЮНИСЕФ (unicef ukraine) в Instagram.

Что не стоит класть

Некоторые блюда лучше оставить дома. Йогурты и другие молочные продукты быстро портятся без холодильника. То же касается бутербродов с колбасой или мясом, вареных яиц и котлет — до большого перерыва они могут потерять и вкус, и свежесть.

Зато есть продукты, которые удобно брать с собой и которые ребенок точно съест с удовольствием:

1. Хлебцы или цельнозерновой хлеб. Легкие и питательные, подходят для маленьких бутербродов.

2. Твердый сыр. Вкусный и питательный, хорошо держит форму, даже если пролежит несколько часов в рюкзаке.

3. Орехи. Горстка миндаля или грецких орехов поможет быстро утолить голод и придаст энергии.

4. Овощи. Морковь, огурцы или сладкий перец — они остаются хрустящими и освежают.

5. Фрукты с толстой кожурой. Яблоки, бананы, апельсины — удобный вариант, который не растекается и долго сохраняет свежесть.

На самом деле, собрать ребенку перекус в школу не так сложно, если подобрать правильные продукты. Несколько простых сочетаний, и ланчбокс будет сытным, полезным и главное – вкусным для ребенка.

