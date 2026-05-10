Что приготовить детям из творога: вариант десерта, который точно понравится

Если дома есть творог, приготовьте простой десерт, который точно понравится детям и взрослым. Творожные пончики получаются мягкими внутри, с румяной корочкой и нежным сладким вкусом. Для приготовления не нужны сложные ингредиенты или много времени. Такой десерт прекрасно подходит к чаю, какао.

Идея приготовления домашних творожных пончиков для детей опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 750 г

мука – примерно 750 г + для подпиливания

яйца – 6 шт.

сахар – 300 г

ванильный сахар – 15 г

сода – 3 ч.л. без горки

уксус – 3 ст.л.

масло для жарки – по необходимости

сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления:

1. Переложите творог в большую миску.

2. Добавьте сахар, ванильный сахар, яйца, соду и уксус.

3. Хорошо перемешайте массу вилкой или ложкой до однородной консистенции.

4. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое тесто.

5. Оно должно оставаться немного липким – именно благодаря этому пончики будут нежными после приготовления.

6. Для работы с тестом используйте дополнительную муку для подпиливания поверхности.

7. Раскатайте тесто слоем примерно 0,5-0,7 сантиметра. Вырежьте кружочки или сформируйте пончики руками.

8. В глубокой сковороде или кастрюле хорошо разогрейте растительное масло. Жарьте пончики порциями до золотистой корочки с обеих сторон.

9. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

