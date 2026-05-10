Что приготовить детям из творога: вариант десерта, который точно понравится
Если дома есть творог, приготовьте простой десерт, который точно понравится детям и взрослым. Творожные пончики получаются мягкими внутри, с румяной корочкой и нежным сладким вкусом. Для приготовления не нужны сложные ингредиенты или много времени. Такой десерт прекрасно подходит к чаю, какао.
Идея приготовления домашних творожных пончиков для детей опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 750 г творога 750 г
- мука – примерно 750 г + для подпиливания
- яйца – 6 шт.
- сахар – 300 г
- ванильный сахар – 15 г
- сода – 3 ч.л. без горки
- уксус – 3 ст.л.
- масло для жарки – по необходимости
- сахарная пудра – для подачи
Способ приготовления:
1. Переложите творог в большую миску.
2. Добавьте сахар, ванильный сахар, яйца, соду и уксус.
3. Хорошо перемешайте массу вилкой или ложкой до однородной консистенции.
4. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое тесто.
5. Оно должно оставаться немного липким – именно благодаря этому пончики будут нежными после приготовления.
6. Для работы с тестом используйте дополнительную муку для подпиливания поверхности.
7. Раскатайте тесто слоем примерно 0,5-0,7 сантиметра. Вырежьте кружочки или сформируйте пончики руками.
8. В глубокой сковороде или кастрюле хорошо разогрейте растительное масло. Жарьте пончики порциями до золотистой корочки с обеих сторон.
9. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
